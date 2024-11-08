القطاعات الحكومية تواصل تنفيذ مبادرة بداية في الوادي الجديد

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن ديوان عام المحافظة يواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في مختلف أنحاء المحافظة.

ونظمت وحدة السكان بالديوان العام ندوة توعوية حول خدمات منظومة التأمين الصحي وكيفية الاستفادة منها، بالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

كما نظمت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية ندوة تعريفية بعنوان "المشروع الوطني للقراءة" في معهد فتيات الخارجة الإعدادي الثانوي، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي الثقافي لدى الطالبات والمعلمات.

وفي سياق آخر، نظمت مطرانية الوادي الجديد والواحات ندوة للشباب تحت عنوان "قبول الآخر"، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة. كما عقدت الهيئة العامة لتنشيط السياحة ندوة تعريفية لطلاب مدرسة عين أم الصغير الابتدائية بقرية القصر بالداخلة، حول تاريخ الواحات وأبرز الأماكن السياحية بالمحافظة، تخللها مسابقة وتوزيع هدايا.

وفي مجال الثقافة، نظمت مديرية الثقافة ورشة فنون تشكيلية لذوي الهمم في قصر ثقافة موط، تضمنت الرسم والتلوين ورسم الوجه، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "كيفية استخدام الفنون للتواصل والتعبير" لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بموط.

من جانبه، نظمت مديرية الشباب والرياضة مسابقة ألعاب قوى للإناث بمركز شباب الشيخ والي بقطاع الداخلة، كما نظمت ورشة عمل حول الوظائف المستقبلية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة.