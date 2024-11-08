 انخفاض منسوب أنهار البرازيل يرفع أسعار الذرة في أكتوبر - بوابة الشروق
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انخفاض منسوب أنهار البرازيل يرفع أسعار الذرة في أكتوبر

حياة حسين
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 2:28 م | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 2:28 م

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 0.9% في أكتوبر الماضي، بقيادة زيادات أسعار تصدير الذرة، مدفوعة جزئيًا بالطلب المحلي القوي وتحديات النقل في البرازيل بسبب انخفاض مستويات الأنهار نتيجة للجفاف.

كما تأثرت أسعار القمح العالمية بالظروف الجوية غير المواتية في الدول التي تُعد من كبريات المصدرين في نصف الكرة الشمالي، فضلا عن إعادة فرض حد أدنى غير رسمي للسعر في روسيا، وتصاعد التوترات في منطقة البحر الأسود.

في حين تراجع مؤشر أسعار الأرز لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 5.6% في أكتوبر، ما يعكس انخفاض أسعار أرز دول منطقة إنديكا بسبب توقعات زيادة المنافسة بين المصدرين بعد إزالة الهند للقيود المفروضة على تصدير الأرز غير المكسور.

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