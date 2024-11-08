تعليم دمياط تعلن نتائج انتخابات اتحاد طلاب الثانوية

انتهت مديرية التربية والتعليم بدمياط، من إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة، تحت رئاسة «ياسر عماره»، ووكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ورائد عام اتحاد طلاب مدارس دمياط والرائد العام للمرحلة الثانوية.



الانتخابات سبقتها ورش عمل ومحاضرات توعوية

وأوضح وكيل تعليم دمياط، أن الانتخابات أقيمت في جو من الهدوء والديمقراطية، حيث سبقتها ورش عمل ومحاضرات توعوية حول أهمية الاتحادات الطلابية في بناء شخصية المتعلم، بالإضافة إلى ورش عمل تناولت القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013 الخاص بالاتحادات الطلابية.

وأضاف ياسر عمارة أن الانتخابات جرت تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية بقيادة علاء ناشد النادي، موجه عام التربية الاجتماعية، ورابحة محمد السيد، موجه عام الاتحادات الطلابية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الطلاب التالية أسماؤهم:

أمين الاتحاد: رفيق محمد حسين «إدارة الروضة».

أمين مساعد: جنى محمد أبو السعد سبله «إدارة كفر سعد».

مقرر اللجنة الثقافية والدينية: ندى عمرو موسى «إدارة الزرقا».

مقرر اللجنة الاجتماعية: سما تامر شنشن «إدارة دمياط».

مقرر اللجنة العلمية: رامز سمير فوزي «إدارة الزرقا».

مقرر اللجنة الرياضية: طارق جمعة محمد «إدارة كفر سعد».

مقرر اللجنة الفنية: سلمى سعد خضر «إدارة كفر البطيخ».



وفي ختام هذا الانتخابات، هنأ وكيل الوزارة الطلاب والطالبات الفائزين، مؤكداً على ضرورة العمل معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق المصلحة العامة وظهور تعليم دمياط بالمظهر المشرف، كما أعرب عن شكره وتقديره للطلاب والأخصائيين بالمدارس على مشاركتهم الفعالة، مقدماً شكره أيضاً للتوجيه العام للتربية الاجتماعية على حسن الأداء والتنظيم.

