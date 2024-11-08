قام أطفال مرحلة رياض الأطفال بمدرسة المروة المتميزة للغات، التابعة لإدارة الطور بمحافظة جنوب سيناء، برحلة لمزرعة الدواجن والصوب الزراعية التابعة لمديرية الزراعة، لعمل نموذج محاكاة لحياة الريف بكل تفاصيلها، كنشاط عملي ضمن منهج الدسكفري الخاص بالمرحلة. وذلك تحت رعاية عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واصطحبت المعلمات كافة الأدوات والوسائل التي تعبر عن الريف المصري، مثل الطبلية، المشنات، الخبازة، الدقيق، الملح، الصاج، وغيرها من الأدوات التي تُستخدم في نموذج المحاكاة. ارتدى الأطفال الزي الفلاحي التقليدي، وقاموا بعجن الدقيق لصنع الخبز في الفرن البلدي، بالإضافة إلى تحضير الفطير المشلتت الفلاحي، بمساعدة المعلمات. وبعد الانتهاء من عملية الخبز، تناولوا الخبز والفطير بالعسل والجبن.

كما تضمن برنامج الرحلة محاكاة لكيفية اعتناء المزارع بالزراعات، وجني المحصول داخل الصوب الزراعية باستخدام أدوات الفلاح.

وقال جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، إن الهدف من الرحلة وتفعيل نموذج المحاكاة هو ترسيخ وتثبيت الهوية المصرية، وإحياء العادات والتقاليد التي يتبعها الريف المصري منذ القدم، بالإضافة إلى تعريف الأطفال بالدور الهام الذي يقوم به الفلاح المصري في توفير المحاصيل الزراعية التي تُعد من أهم مقومات الأمن القومي.

وأكد مدير المدرسة أن مثل هذه المحاكاة تساهم في تثبيت المعلومة لدى الأطفال في هذه المرحلة، حيث أن المعلومة المجردة لا تثبت في عقولهم مثل المعلومات الحية التي يرونها على أرض الواقع ويقومون بمحاكاتها بأنفسهم. وأضاف أن هذه الفعاليات تضفي أجواء من البهجة على الأطفال لكونها تغير من الروتين اليومي داخل المدرسة.

وقدم مدير المدرسة الشكر إلى وكيل وزارة الزراعة لتعاونه مع إدارة المدرسة من خلال تقديم كافة وسائل الدعم لتنفيذ نموذج المحاكاة بشكل رائع، إضافة إلى تزويد الأطفال بالمعلومات الخاصة بآليات الزراعة وكيفية الاعتناء بالنباتات وجني المحصول.