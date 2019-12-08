«الأهلى» يتعاقد مع شركة أمان للتمويل متناهي الصغر لميكنة صرف القروض وسداد الأقساط لعملائها

يتبنى البنك الأهلى المصرى استراتيجية طموح نحو التوسع فى أساليب الدفع الالكترونية وتدعيم الاقتصاد الرقمى، وفى هذا الإطار اقام البنك شراكة مع شركة امان للتمويل متناهى الصغر بهدف ميكنة صرف القروض متناهية الصغر وسداد الأقساط لعملاء شركه امان.



من جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ان البنك يضع نشر ثقافة الشمولى المالى كإحدى أهم أولوياته وأهدافه سعيا لجذب الشرائح المختلفة من العملاء للانضمام تحت مظلة القطاع الرسمى والمنظومة المصرفية من اجل تقليل حجم التعاملات النقدية فى الاسواق واتخاذ خطوات فعالة نحو تحويل المجتمع إلى مجتمع لا نقدى، حيث يقدم البنك بشكل مستمر منتجات وخدمات مصرفية جديدة من شأنها ان تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء ومنهم الافراد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، مؤكدا على أهمية تلك القروض ودورها فى دعم الاقتصاد القومى لكونها تلبى احتياجات اعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز مئات الآلاف سنويا ويخص نصيبا كبيرا منها المرأة المصرية المعيلة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مزيد من فرص العمل ويدعم خطط الدولة للتنمية.



ومن جانبه أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى انه سيتم من خلال تلك الشراكة مع شركة امان اصدار بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» مسبقة الدفع لشريحة العملاء المستفيدين من القروض متناهية الصغر؛ حيث سيتم اعفاؤهم من مصاريف اصدار البطاقات، إضافة إلى تيسير إجراءات اصدار البطاقة والتى يتاح استلامها فورا من فروع البنك المختلفة، حيث لن يضطر هؤلاء المستفيدون للتوجه لفروع البنك والانتظار لحين صرف قيمة هذه القروض نقدا وكذا دون ان يتوجب على المؤسسات المانحة تحصيل قيمة الاقساط المستحقة على هؤلاء العملاء من خلال مندوبى التحصيل او توجه العملاء لمقار المؤسسات لسداد قيمة الاقساط نقدا المستحقة حيث سيتم تفعيل تلك الإجراءات الكترونيا، مؤكدا أنه يتم إضافة قيمة القرض المستحق لكل عميل من عملاء الشركة فى رصيد البطاقة خصما من رصيد الشركة لدى البنك بطريقة الكترونية وهو ما يتم بشكل لحظى، كما يمكن للعميل حامل البطاقة استخدامها سواء فى صرف قيمة القروض الكترونيا على مدار اليوم خارج فروع البنك فى السحب النقدى من أى من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، وكذا فى الشراء من المنشآت التجارية والخدمية لمستلزمات مشروعاتهم، بالإضافة إلى السداد الإلكترونى لمدفوعات الفواتير والمستحقات للجهات المختلفة واهمها المدفوعات الحكومية، كما ستتيح هذه المنظومة لعملاء الشركة السداد الشهرى للأقساط من ماكينات امان للدفع الإلكترونى.



وفى تعليق له على التعاقد مع البنك الأهلى المصرى اكد المهندس حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركه امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر أن هذه الخطوة جاءت كنتيجة للجهد المشترك مع فريق عمل البنك الأهلى المصرى لتيسير حركه صرف القروض لعملاء شركه امان، حيث تدرك الشركة اهمية التحول نحو المجتمع اللا نقدى وضرورة تحقيق الشمول المالى، خاصة فى ضوء اتجاه الدولة نحو تحقيق تلك الاهداف الاستراتيجية خلال الأعوام القادمة، مضيفا أن الشركة بصدد إصدار حوالى 30 الف كارت ميزة العام القادم بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى لمواكبة خطه الصرف خلال العام وتغطية كل شرائح المجتمع المستهدفة.