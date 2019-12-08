 العاهل السعودي والأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج يبحثان تعزيز العمل المشترك - بوابة الشروق
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العاهل السعودي والأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج يبحثان تعزيز العمل المشترك

سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
الرياض - د ب أ:
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:33 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:33 م

 

استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل السعودي، اليوم، الزياني؛ حيث جرى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي اللقاء قبل يومين فقط من عقد قادة دول مجلس التعاون الست اجتماعا في الرياض برئاسة الملك سلمان، والذي كان مقررا أن يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليعقد للعام الثاني على التوالي في العاصمة الرياض بعد أن اعتذرت سلطنة عمان العام الماضي عن استضافة القمة الخليجية.


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