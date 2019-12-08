ضبط تشكيل عصابي يتاجر في مخدر الاستروكس بشبرا الخيمة

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط تشكيل عصابي يتاجر في مخدر الإستروكس، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثاني شرطة شبرا الخيمة من ضبط "صبحي ا ع" عاطل ومقيم منشية الحرية – دائرة القسم، و"يوسف ع ا"، عاطل ومقيم ذات العنوان، و"خالد م س"، عاطل ومقيم ذات العنوان.

وضُبط بحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش محلي و4 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الإستروكس تزن 250 جرامًا، ومبلغ 1350 جنيهًا و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.