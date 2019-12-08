رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد جامعة بورتو البرتغالية

استقبل الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، وفد جامعة بورتو البرتغالية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية بروتوكول التعاون بين جامعة بورتو وجامعة أسوان.

ويضم الوفد الدكتور مانويل فيرنانديز، مدير أبحاث النباتات بجامعة بورتو، ومساعده الدكتور راؤول بريرا.

وأكد رئيس الجامعة أنه تأتي هذه الزيارة العلمية تفعيلا لبرتوكول التعاون بين جامعة أسوان وجامعة بورتو البرتغالية، في إطار مد جسور التعاون المثمر في مجال البحث العلمي وتبادل الطلاب والخبرات البحثية، وخاصة بعد حصد جامعة أسوان المركز الأول عالميا في مجال الاستشهاد العلمي.

وتتضمن الزيارة وفد كلية العلوم بجامعة بورتو خلال في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2019، سيقوم الأساتذة البرتغاليين بإلقاء محاضرة عن نبات السنط في مصر في كلية العلوم بجامعة أسوان.

وأشار الدكتور احمد غلاب, انه تقوم علي نبات السنط العديد من الصناعات العطرية ولتعظيم القيمة الاقتصادية لهذا النبات داخل مصر ستجري أبحاث مشتركة بين الطرفين .

واضاف الدكتور ايمن عثمان نائب رئيس الجامعة ,سيقوم الوفد بعقد لقاءات مفتوحة مع طلاب قسم اللغة البرتغالية بكلية الالسن بجامعة اسوان وزيارة بحثية الي محمية غزالة و سالوجا وسيقوم الأساتذة البرتغاليين بعقد محاضرة في جامعة أسوان عن أبحاث نبات السنط في مصر وأهميته بقسم النبات بكلية العلوم.