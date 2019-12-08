استطلاع: اسكتلندا ستصوت لصالح الاستقلال إذا تم البريكست

أظهر استطلاع للرأي نُشر اليوم الأحد، أن اسكتلندا ستصوت لصالح الاستقلال في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولكنها ستصوت ضد الاستقلال إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة "صنداي تايمز" في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، أن أغلبية من الاسكتلنديين (51%) سيؤيدون الاستقلال إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، بينما سيرفضه 49%.

وفي الوقت نفسه، قالت أغلبية تبلغ 58% إنه إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فسيصوتون ضد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، فيما قال 42% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيؤيدون الاستقلال في هذه الحالة.

وفي الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، اختار 62% من الناخبين الاسكتلنديين البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما صوت 52% من الناخبين على مستوى المملكة المتحدة لصالح البريكست.

ومن المقرر الآن أن تتم مغادرة بريطانيا، التي تم تأجيلها بشكل متكرر، في 31 يناير، ولكن الأمور يمكن أن تتغير بناء على نتيجة الانتخابات التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمحاولة إنهاء مأزق البريكست.