كينيا: العثور على ناجين اثنين في العقار المنهار بالعاصمة نيروبي

أعلنت السلطات الكينية، العثور على ناجين اثنين خلال اليوم الثاني من عملية البحث عن ضحايا انهيار عقار سكني مكون من 6 طوابق في العاصمة (نيروبي).

وأضافت السلطات - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن نحو 24 شخصًا لا يزالوا في عداد المفقودين، حيث أفادت قوات الإنقاذ بأنها تحاول التواصل مع أشخاص آخرين عالقين تحت حطام المبنى المنهار، موضحة أنه لم يعرف حتى الآن السبب المؤدي إلى انهيار المبنى.

وكانت السلطات الكينية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إنقاذ أكثر من 20 شخصًا، حيث تم إرسال 8 أشخاص إلى المستشفى، فيما أسفر انهيار العقار عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 31 آخرين.

يذكر أن حوادث انهيار العقارات شائعة الحدوث في (نيروبي)، حيث يزداد الطلب على الشقق السكنية إلا أن عددًا من معدومي الضمير يتجاوزون اللوائح الخاصة بسلامة البناء.