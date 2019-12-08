وفاة نائب ملوي العمدة أحمد شرموخ بعد صراع مع المرض

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توفي منذ قليل، النائب عن دائرة مركز ملوي بالمنيا، العمدة أحمد شرموخ، بعد صراع مع المرض بأحد مستشفيات القاهرة.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة في وقت لاحق اليوم بعد وصول الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية شرموخ التابعة لمركز ملوي بالمنيا.

وأكد عضو المجلس عن الدائرة نفسها، رياض عبد الستار، في تصريح لـ"الشروق" نبأ الوفاة، معلنًا تعازيه لأهالي الدائرة وأسرة شرموخ ومحبيه.

وقال عبد الستار: "لم نر منه إلا كل خير. كان نائبا حسن السيرة والخلق. وكان نعم الزميل طيلة فترة توليه مهام المسؤولية النيابية تحت قبة البرلمان".