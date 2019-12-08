فرق الإطفاء الأسترالية تسيطر على الحرائق مع تحسن ظروف الطقس

سيطرت فرق مكافحة الحرائق شرقي أستراليا على حرائق الغابات مستغلة تحسن ظروف الطقس اليوم الأحد، وذلك قبل ارتفاع متوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقال شين فيتسيمونس مفوض خدمة مكافحة حرائق المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز - حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية - إن الحرارة ستتجاوز معدلها الطبيعي يوم الثلاثاء لتسجل 40 درجة مئوية ، مما ينذر باتساع نطاق الحرائق.

وينتشر 96 حريقا في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم سيدني، أكبر مدن أستراليا، وتمكنت فرق الإطفاء من احتواء نصفها تقريبا.

وغطى الضباب الدخاني مدينة سيدني التي يقطنها 5.2 مليون نسمة، على مدار أسابيع، وزادت الأمور سوءا يوم الجمعة الماضية ، باندماج عدة حرائق في حريق واحد ضخم قد تستغرق جهود إخماده عدة أسابيع.

ويلقي البعض باللوم في انتشار الحرائق على ارتفاع درجات الحرارة والرياح وأعمال الحرق المتعمد وانتشار الجاف ببعض مناطق البلاد، ويواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون، ضغوطا لحمله على معالجة آثار التغير المناخي.