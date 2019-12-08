البوسنة تتوصل لاتفاق لإغلاق مخيم «فوجياك» للاجئين

توصلت سلطات البوسنة لاتفاق بشأن نقل المهاجرين الذين يقيمون حاليا في مخيم فوجياك في ظروف غير إنسانية؛ مما يعنى إغلاق المخيم في غضون الأيام القادمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عملية نقل المهاجرين من المخيم إلى ثكنات بلازوي القريبة من العاصمة سراييفو ستبدأ اليوم الأحد، وفي نهاية الأسبوع سيتم إغلاق مخيم فوجياك.

وجاء القرار بعد اجتماع عقد بين وزير الأمن البوسني، دراجان ميكتيتش، ومصطفى روزنيتش، رئيس وزراء إقليم اونا سانا شمال غرب بيهاتش.

كان المجتمع الدولي طالب - في عدة مناسبات مؤخرا - بإغلاق المخيم المذكور الذي يعد غير ملائم بالمرة ويفتقد الظروف الصحية الأساسية، وأدى دخول موسم الشتاء بما يصاحبه من برد قارس وسقوط الجليد إلى زيادة الأمور سوءا في مخيمات اللاجئين المؤقتة في البوسنة وخاصة في فوجياك الذي وصفته تقارير بأنه قطعة من الجحيم.