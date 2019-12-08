 البوسنة تتوصل لاتفاق لإغلاق مخيم «فوجياك» للاجئين - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2019 10:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

البوسنة تتوصل لاتفاق لإغلاق مخيم «فوجياك» للاجئين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 10:23 ص | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 10:23 ص

توصلت سلطات البوسنة لاتفاق بشأن نقل المهاجرين الذين يقيمون حاليا في مخيم فوجياك في ظروف غير إنسانية؛ مما يعنى إغلاق المخيم في غضون الأيام القادمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عملية نقل المهاجرين من المخيم إلى ثكنات بلازوي القريبة من العاصمة سراييفو ستبدأ اليوم الأحد، وفي نهاية الأسبوع سيتم إغلاق مخيم فوجياك.

وجاء القرار بعد اجتماع عقد بين وزير الأمن البوسني، دراجان ميكتيتش، ومصطفى روزنيتش، رئيس وزراء إقليم اونا سانا شمال غرب بيهاتش.

كان المجتمع الدولي طالب - في عدة مناسبات مؤخرا - بإغلاق المخيم المذكور الذي يعد غير ملائم بالمرة ويفتقد الظروف الصحية الأساسية، وأدى دخول موسم الشتاء بما يصاحبه من برد قارس وسقوط الجليد إلى زيادة الأمور سوءا في مخيمات اللاجئين المؤقتة في البوسنة وخاصة في فوجياك الذي وصفته تقارير بأنه قطعة من الجحيم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك