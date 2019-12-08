«لوريال مصر» تنظم فعاليات يوم المواطنة للعام الثامن على التوالي

نظمت شركة لوريال مصر للعام الثامن على التوالى فعاليات يوم المواطنة بالتعاون مع احدى المؤسسات غير الهادفة للربح.



يوم المواطنة او التطوع هو فعالية عالمية انطلقت فى العام 2010 ويشارك فيها موظفو مجموعة لوريال فى أكثر من 65 دولة حول العالم. تهدف لوريال مصر من خلال هذا التعاون إلى التوعية بضرورة الحفاظ على موارد البيئة وبالأخص المياه.



خلال هذا اليوم تجمّع موظفو لوريال مصر ووحدت الجهود لدعم قضية تلوث المياه، وذلك من خلال تخصيص اليوم لإزالة المخلفات من النيل، خاصة البلاستيك الذى يعد الملوث الاساس والخطر الاكبر المهدد لحياه الكائنات الحية بالمياه. نجح الفريق بالتعاون مع عدد من المتطوعين إلى إزالة طن ونصف مخلفات من النيل.



كل سنة، يقوم حوالى 30 ألف موظف من مجموعة لوريال بتجنيد أنفسهم للقيام بنشاطات مجتمعية وبيئية مختلفة، مما سمح لهم حتى الآن بتقديم أكثر من مليون ساعة عمل تطوعى لمئات من المنظمات غير الحكومية والمستفيدين.



وفى هذا السياق، علق بنوا جوليا مدير عام شركة لوريال مصر قائلا: «نفخر باستكمال مسيرة شركة لوريال العالمية نحو دعم الوعى المجتمعى والبيئى من خلال يوم المواطنة الذى نقوم بتنظيمه للعام الثامن على التوالى، والذى شارك بها موظفو لوريال مصر»، كما أشار بنوا إلى أن العمل التطوعى يأتى على رأس أولويات استراتيجية الشركة والتى تبذل مجهودات حثيثة نحو تطبيق مبادئ الاستدامة.



بالإضافة إلى ذلك، علقت نهلة مختار مدير التواصل والتنمية المجتمعية «تأتى فعاليات اليوم ضمن استراتيجية برنامج «مشاركة الجمال مع الجميع» والتى تم إطلاقها عام 2013؛ حيث يرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية متكاملة هى الابتكار المستدام: للحد من البصمة البيئية للمنتجات، والإنتاج المستدام: للحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات، واستهلاك المياه وتوليد النفايات؛ والعيش المستدام: لجعل المستهلكين أكثر اطلاعا ودراية بالآثار البيئية؛ والتطوير المستدام: مشاركة النمو مع الموظفين والموردين والمجتمعات.