قائد الجيش الجزائري: الجاليات بالخارج رسمت صورا مؤثرة

نوّه اليوم الأحد الفريق أحمد قايد صالح، قائد الجيش الجزائري إلى ما اعتبره صورا مؤثرة ومعبرة، صنعتها جالية بلاده بالخارج، من خلال اقبالها على صناديق الاقتراع "وخلال الشروع في أدائها لواجبها ".

وقال صالح خلال زيارة ميدانية له بالعاصمة "الذي يدور اليوم بين الشعب الجزائري الأصيل المسنود بالجيش الوطني الشعبي، وبين خدام الاستعمار من العصابة وأذنابها، الذين تنصلوا من كل مقومات الوطنية، ووضعوا أنفسهم في خدمة الأعداء، وراحوا يعملون من أجل عرقلة مسعى الخيرين من شعبنا وجيشنا، فخاب مسعاهم وتأكدوا بأنفسهم بأنهم أخطأوا في حق شعبهم، لما شاهدوا هذه الهبات الشعبية، عبر كافة أرجاء الوطن، التي يستحضر من خلالها الجزائريون ماضيهم التاريخي العريق".

وأضاف صالح " ننوه بما تحقق إلى غاية الآن، من مطالب شعبية والتي تؤكد صدق مرافقة الجيش الوطني الشعبي للشعب الجزائري خلال هذه الفترة الحساسة".

وجاء خطاب قايد صالح المنوه بالإقبال على صناديق الاقتراع من قبل الجالية الجزائرية بالخارج في الوقت الذي انتشرت عديد الفيديوهات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبيّن الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المكاتب التي خصّصت للتّصويت عبر مختلف الدّول.

وأظهرت الفيديوهات حمل محتجّين جزائريين للشعارات الرّافضة لإجراء الانتخابات، في كل من إنجلترا وبلجيكا وفرنسا وغيرها من الدول التي تظاهر أمام مقرات مكاتب الانتخاب فيها عدد من الرّافضين للاستحقاق الرّئاسي يوم 12 كانون أول/ديسمبر الجاري.