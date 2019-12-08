مكتب التحقيقات الفيدرالي: مُطلق النار السعودي «الشمراني» عمل منفردًا

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم الأحد، أن المحققين يعتقدون أن المُتدرب السعودي محمد الشمراني عمل بشكل منفرد في هجوم أمس الأول الجمعة، عندما قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 8 أخرون في قاعدة للبحرية الأمريكية في بينساكولا، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رئيسة فريق التحقيق التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي راتشيل روجاس قالت -في مؤتمر صحفي اليوم إن مطلق النار استخدم مسدس جلوك 45 عيار 9 مللي، مشيرة إلى أنه اشتراه بشكل قانوني.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس السبت، أن الطالب العسكري السعودي نفذ الهجوم في القاعدة بعد أن شاهد مشاهد مُسَجّلة لعمليات إطلاق نار جماعي في حفل عشاء في الليلة السابقة للهجوم.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مُنفذ الهجوم يحمل رتبة ملازم ثان بسلاح الجو الملكي السعودي، ويبلغ من العمر 21 عامًا وقتل على أيدي الشرطة التي ردت على الهجوم.