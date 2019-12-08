تقرير: الحكومة السورية قدمت لقوى شمال شرق البلاد مشروع «الإدارة المحلية»

أفاد تقرير إخباري سوري، اليوم الأحد، بأن الحكومة السورية قدمت لقوى شمال شرقي البلاد مشروع "الإدارة المحلية" لتدار وفقه المناطق التابعة لها.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن عضو مجلس الشعب السوري، نواف الملحم، القول إن وفدا من دمشق يضم أحزابا وأعضاء في مجلس الشعب قدم لشخصيات وقوى في شمال شرق سوريا مشروع "الإدارة المحلية" الموجود في الدستور السوري لعام 2012، لتدار وفقه تلك المناطق، موضحاً أن تلك القوى لم ترفض المشروع وبذات الوقت لم تعطِ موافقتها عليه.

تجدر الإشارة إلى وجود "إدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا"، وهي منطقة في شمال وشرق سوريا أُنشئَ فيها حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع، وتسيطر على المنطقة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل الأكراد أبرز مكوناتها.

وأشار الملحم إلى أن اللقاء الذي عقد أمس جاء بعد لقاءات سابقة "تنسيقية بيننا وبينهم ووجدنا خلالها أن هناك ما يجمعنا من أفكار وطنية وثوابت وطنية".

وأوضح أنه في اللقاءات السابقة كان المشاركون "يؤكدون أننا نحن سوريون لنا حقوق كأي فرد سوري وللوطن واجبات علينا كما على الآخرين ونحن لسنا انفصاليين، ونحمي حدود سوريا وطهرنا شمال شرق البلاد (من الإرهاب)، وقاتلنا وقدمنا الشهداء وضحينا".

وقال: "في اللقاءات السابقة، طرحوا مشروع (ما يسمى) الإدارة الذاتية ونحن سلمناهم (أمس) مشروع الإدارة المحلية، لنتناقش في هذين المشروعين. وهم لم يعطوا رفضاً أو موافقة بقبول مشروع الإدارة المحلية ونحن كذلك لم نعط الموافقة أو الرفض على مشروع (ما يسمى) الإدارة الذاتية، فنحن اتفقنا أن نبحث النقاط الإيجابية إن كان في الإدارة المحلية وإن كان في الإدارة الذاتية، وتكون بيننا ورقة نتفق معهم عليها وتقدم للحكومة السورية".