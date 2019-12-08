المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى الغارات السورية والروسية على إدلب إلى 20 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الغارات التي شنتها طائرات حربية سورية وروسية على مناطق في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سورية إلى 20 مدنيًا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت.

وأوضح المرصد أن هناك تسعة أطفال من بين القتلى، فضلًا عن إصابة نحو 43 شخصًا في الغارات التي استهدفت خمس قرى في محافظة إدلب، مشيرًا إلى وجود بعض الإصابات الخطيرة.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، إن طائرات روسية قتلت تسعة أشخاص على الأقل في قصف جوي لسوق بقرية بليون، في حين قتل أربعة آخرون في ضربة استهدفت قرية البارة.

وأضاف المرصد أن خمسة آخرين قتلوا في هجوم ببراميل متفجرة نفذته طائرات هليكوبتر سورية على قرية أبديتا، في حين قتل اثنان آخران في هجوم مماثل على قريتي بجغاص وتلمنس.

ووفقًا للمرصد السوري، فقد لقي نحو 4.873 شخصًا حتفهم، من بينهم 1.251مدنيًا، منذ بدء الهجوم.