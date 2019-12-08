 مرشح رئاسي جزائري: الانتخابات الرئاسية استحقاق مصيري لتكريس استقرار الجزائر - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2019 8:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

مرشح رئاسي جزائري: الانتخابات الرئاسية استحقاق مصيري لتكريس استقرار الجزائر

عز الدين الميهوبي
عز الدين الميهوبي
أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 8:16 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 8:16 م

أكد المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل تشكل استحقاقا مصيريا لتكريس استقرار الجزائر.

وقال ميهوبي، في تجمع انتخابي اليوم الأحد بولاية باتنة.. (شمال شرق): "إنه يجب أن تخرج الجزائر منتصرة في هذه الانتخابات بشعبها وبشبابها وبنسائها، خاصة وأن المرأة تشكل قوة ضاربة في الانتخابات".

ودعا ميهوبي الشعب الجزائري للمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق المصيري واختيار المرشح السادس الذي هو "الجزائر"..ووعد حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بأن يعيد الثقة لأبناء الوطن خاصة الشباب وحاملي المشروعات وأن يدفع عجلة التنمية بمختلف أنحاء الوطن.

يذكر أن الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسية تختتم منتصف ليل اليوم الأحد على أن يسود صمت انتخابي حتى يوم الاقتراع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك