المدير التنفيذي لـ«العربية لحقوق الإنسان»: يجب توجيه الجهود نحو القضية الفلسطينية

قال المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمالي، إن الشبكة العربية أضحت مؤهلة لتنظيم دورة سنوية تدريبية في مجال حقوق الإنسان، للتعريف بالمفاهيم الأساسية للمجال وتاريخ العمل فيه، لتمهيد طريق تعاون بناء مع أصحاب المصلحة لتحقيق التكامل البناء.

وأضاف الجمالي، فى كلمته اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول لـ"دورة محمد فايق التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان، أن الإجماع على إطلاق اسم محمد فايق على هذه الدورة يأتي عرفانا بعمله وكفاحه في هذا المجال، آملا في إكمال المسيرة التي بدأها.

ودعا -في كلمته- إلى إلقاء الضوء وتوجيه الجهود نحو القضية الفلسطينية، تنفيذا لتوصية محمد فايق، لمواجهة العنصرية الممارسة ضد الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عصام يونس، إن الشبكة قد أنهت اجتماع لجانها في القاهرة، ووضعت أجندة عمل جديدة للعام المقبل.