 جوشوا يهزم رويز ويفوز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوشوا يهزم رويز ويفوز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة

د ب أ
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 10:47 ص | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 10:47 ص

ثأر الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا من منافسه آندي رويز واستعاد ألقاب رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي إيه" ،ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو"، والاتحاد الدولي للملاكمة "أي بي إف" والمنظمة الدولية للملاكمة "أي بي أو" للوزن الثقيل بعد تغلبه بالنقاط على حامل اللقب في الدرعية، بالمملكة العربية السعودية.

وفي أول نزال للوزن الثقيل لرياضة الملاكمة في السعودية، تفوق جوشوا على منافسه الأمريكي المكسيكي المولد بعد 12 جولة بالنقاط.

وكان رويز جونيور قد فاجأ جوشوا بالفوز بالضربة القاضية في الجولة السابعة في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك في يونيو الماضي


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