ضبط 24 حالة تعد على نهر النيل والمسطحات المائية بالمنيا







تمكنت حملة أمنية لشرطة المسطحات المائية بالمنيا، اليوم الأحد، بالتعاون مع ادارة حماية نهر النيل برئاسة المهندس أيمن أنور، مدير عام ادارة حماية نهر النيل بالمنيا، من ضبط عدد 12 حالة تعد على نهر النيل، و12 مخالفة لشرطة المسطحات المائية.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من العميد مدير شرطة المسطحات المائية بالمنيا، بقيام حملة استهدفت الحفاظ على المسطحات المائية والبيئة، ومنع التعدي على حرم نهر النيل، بضبط 12 حالة تعد على نهر النيل، و12 مخالفة لشرطة المسطحات المائية والبيئة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.