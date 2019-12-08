بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «إي فاينانس» دعما للتحول الرقمي للقطاع الزراعي

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» وذلك بهدف تقديم الخدمات والمنتجات المالية المطورة من خلال البنك لجميع شرائح القطاع الزراعي؛ مشروعات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال المنصة الزراعية الالكترونية التى تمتلكها وتديرها الشركة.



قام بتوقيع البروتوكول محمد الاتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر وابراهيم سرحان ــ رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وبحضور لفيف من قيادات البنك والشركة. وجاء توقيع البروتوكول فى إطار استراتيجية البنك الهادفة للتحول الرقمى والشمول المالى والتوسع فى خدمات تكنولوجيا الدفع والتحصيل الإلكترونى وميكنة الخدمات المالية لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبشكل خاص لخدمة أعمال القطاع الزراعى.



ويستهدف بنك مصر من البروتوكول التعاون مع شركة إى فاينانس لتقديم الخدمات التمويلية للقطاع الزراعى واتاحتها على المنصة الالكترونية التى تقوم الشركة بتطويرها، وذلك دعما للتحول الرقمى للقطاع، ويعد ذلك المشروع الأول من نوعه ويهدف إلى تكامل بيانات جميع أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية بينهما باستخدام السوق الالكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة، هذا كما تتيح تلك المنصة الخدمات المالية اللازمة لعمليات البيع والشراء والادخار وكذلك الخدمات التمويلية للمنتجين اللازمة لدعم حركة الإنتاج.



ويعد البروتوكول خطوة فى تطبيق استراتيجية البنك نحو التحول الرقمى ودعم الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالدولة والذى يمثل القطاع الزراعى أحد أهم أولوياته، وجدير بالذكر ان بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة لتطبيق تلك الاستراتيجية منها: تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى.