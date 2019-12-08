الاشتراكيون الديمقراطيون في فنلندا يختارون مرشحهم لرئاسة حكومة جديدة

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قرر الاشتراكيون الديمقراطيون في فنلندا اليوم الأحد اختيار مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء سعيا لقيادة حكومة ائتلافية جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء الحالي أنتي ريني.

ويتنافس على الترشيح الحزبي كل من أنتي لينتمان صاحب الـ37 عاما، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، وسانا مارين /34 عاما/ نائبة زعيم الحزب. وتشغل مارين أيضا منصب وزيرة النقل والاتصالات.

واستقال ريني - الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة ستة أشهر - يوم الثلاثاء الماضي بعد اندلاع خلاف في الائتلاف الحاكم المكون من خمسة أحزاب حول الخدمات البريدية المملوكة للدولة وأسلوبه في القيادة.

وقال أحد الشركاء في الائتلاف، وهو حزب الوسط، إنه لم يعد يدعم الزعيم الاشتراكي الديمقراطي.

وبدأت المحادثات الأولية حول تشكيل حكومة جديدة. ومن المتوقع انتقال السلطة بشكل سريع نظرا لأن جميع الأطراف قالت إنها مستعدة للانضمام إلى حكومة يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بناء على برنامج إدارة ريني الذي قدم استقالته.