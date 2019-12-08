برلمان ليبيا: سنطلب دعما دوليا لإبطال الاتفاق مع تركيا

أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بلحيق، أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، سيبدأ غدا الاثنين جولة لطلب الدعم العربي والدولي في مواجهة الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي.

وقال بلحيق، في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، أن صالح سيلتقي صباح غد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، و سيبحث معه دعم البرلمان العربي للبرلمان الليبي في مواجهة تلك الاتفاقية وتداعياتها على ليبيا ، مشيرا إلى أن صالح سيطلب دعم البرلمان من أجل سحب الاعتراف العربي والدولي بحكومة فايز السراج لما ارتكبته من انتهاك لحقوق الشعب الليبي وتفريطه في سيادة ليبيا.

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي أن صالح سيتوجه بعد ذلك إلى اليونان بدعوة من رئيس البرلمان اليوناني، حيث سيبحث معه تنسيق الجهود وتوحيدها في مواجهة تلك الاتفاقية الباطلة، وتوحيد المطالب في سحب الاعتراف بحكومة السراج.

يذكر أن اللجنة الخارجية لمجلس النواب أدانت في 28 نوفمبر الماضي، الاتفاقية التي أبرمها المجلس الرئاسي مع تركيا، معتبرة أنها تشكل تهديداً وانتهاكاً صارخاً للأمن والسيادة الليبية.

كما اعتبرت اللجنة أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، يسعى من وراء هذه الاتفاقية إلى منح تركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والمياه الإقليمية دون إذن الجانب الليبي.