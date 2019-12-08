أوكرانيا تدعو لخفض التوقعات قبل محادثات سلام في باريس

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عدم توقع الكثير قبل القمة المقررة غدا الاثنين في باريس حيث يأمل الكثيرون في حل النزاع المستمر منذ سنوات في شرق أوكرانيا.

وكتبت جوليا مندل المتحدثة باسم زيلينسكي عبر موقع فيسبوك اليوم الأحد " لن تنتهي الحرب في دونباس في 10 كانون أول/ ديسمبر".

وأضافت أن التوقعات المرتفعة التي أعرب عنها الكثيرون قد تؤدي إلى خيبة أمل.

واندلع تمرد مؤيد لروسيا في أقصى شرقي أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية قبل خمس سنوات بعد أن أطاحت كييف برئيسها الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في تحول تجاه الغرب.

وستقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الاثنين بالتوسط بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمل تحقيق السلام في المنطقة.