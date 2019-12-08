رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني يبحث مع مفتي روسيا تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، اليوم الأحد، الشيخ طلعت صفا تاج الدين المفتي العام لروسيا ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا.

وأكد آل خليفة، وفقا لوكالة أنباء البحرين، اعتزاز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعلاقاته الطيبة مع المؤسسات ذات العلاقة حول العالم، ومنها المؤسسات الإسلامية في روسيا الاتحادية الصديقة.

بدوره، أعرب الشيخ طلعت صفا تاج الدين عن تقديره لجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إعلاء قيم التعايش والوسطية والسلام، مبديا تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا؛ بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويسهم في نشر القيم السمحة للدين.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول العلاقات الطيبة المتنامية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وحول نشاطات المجلس والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا ومشروعاتهما، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الأهداف المشتركة.