رودرجرز يشيد بفوزه ليستر الكبير على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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أشاد برندران رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي بفوز فريقه الكبير 4_ 1 على مضيفه أستون فيلا اليوم الأحد في المرحلة السادسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل ليستر انتفاضته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الثامن على التوالي، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول المتصدر

وقال رودجرز في تصريحات صحفية عقب المباراة "كان يتعين علينا العمل من أجل الفوز".

أضاف رودجرز "لقد كانت مباراة صعبة وخضناها بكثير من الكفاءة والشراسة".

وشدد مدرب ليستر "حققنا انتصارا رائعا حقا".

من جانبه، صرح جوني إيفانز، الذي أحرز الهدف الثالث لليستر في المباراة، لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية :"كانت لنا الغلبة في المباراة وأظهرنا أننا نلعب بشكل جيد".

أوضح إيفانز "لقد كان أداؤنا جيدا ضد أحد أفضل فرق أستون فيلا التي شاهدتها منذ سنوات".

أكد لاعب ليستر "المباراة كشفت أن بإمكاننا الذهاب خارج ملعبنا وتحقيق نتائج إيجابية".

واختتم إيفانز تصريحاته قائلا "أعتقد أننا نستمتع جميعا بالأداء الذي نقدمه وهناك روح عظيمة في النادي".

ويحلم ليستر بتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في موسم 2015 / 2016 عندما توج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي آنذاك.