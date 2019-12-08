«الوطني لحقوق الإنسان» بالأردن: الدورة التدريبية تهدف لإلزام النظم السياسية بالتوعية

قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، موسى البريزات، إن إطلاق اسم محمد فايق، على الدورة التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان، يرجع لأنه يمثل 3 أجيال من العمل في مجال حقوق الإنسان، كما أنه حمل رسالة الثورة المصرية في الخمسينيات والستينيات خصوصا في البلاد الأفريقية، إيمانا منه في حق الشعوب في تقرير المصير.

وأضاف خلال كلمته اليوم الأحد، بالجلسة الافتتاحية في اليوم الأول لـ"دورة محمد فايق التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان"، أن نشاط فايق لم يقتصر على حقوق الشعوب في تقرير المصير، ولكنه تطرق إلى الحق في التعبير عن الرأي، والحقوق الاقتصادية والسياسية، وهو ما جعله يدفع سنوات من عمره خلف القضبان ثمنا لإيمانه ومناداته بهذه الحقوق، ما جعله يعمل بعد ذلك على جعلها ذات سند دستوري ووجود رسمي وطني.

وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى التوعية بوسائل تنفيذ حقوق الإنسان، وكيفية إقناع الدول لالتزاماتها تجاهها ومن ثم كيفية إلزام النظم السياسية بها، عبر الرصد، وتقديم التقارير، والشكاوى الفردية، وغير ذلك من السبل.

من جهته، أعرب علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن تقديره لتكريم محمد فايق، باعتباره تكريما لجميع المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن عنايته بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كان له الأثر في إنشاء العديد من المؤسسات العاملة في المجال، كما أكسب بعضها الصفات القانونية كمؤسسات رسمية في الدولة.