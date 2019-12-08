بنك حكومي يصدر خطابات ضمان بقيمة 150 مليون دولار للشركة المنفذة لأبراج العاصمة

مصادر: 450 ــ 600 مليون دولار خطابات ضمان يعتزم البنك إصدارها لاستكمال المشروع



أصدر أحد البنوك الحكومية فى مصر، خطابات ضمان ــ تسهيلا غير مباشر ــ بحوالى 150 مليون دولار لصالح شركة (cscec) الصينية لتنفيذ مشروع الابراج بالعاصمة الادارية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.



اضافت المصادر التى تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البنك يعتزم إصدار باقى خطابات الضمان اللازمة لاستكمال المشروع والتى تقدر ما بين 450 ــ 600 مليون دولار، وفقا لمراحل التنفيذ.



خطاب الضمان هو تعهد كتابى من البنك بناء على طلب أحد عملائه بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة عند أول طلب منهم دون الالتفات لأى تعارض من قبل العميل خلال فترة سريان خطاب الضمان.



وتبلغ استثمارات منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية التى تضم الأبراج 60 مليار جنيه، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم وبتمويل يبلغ 3 مليارات دولار من تحالف بنوك صينية، تبلغ الشريحة الأولى 834 مليون دولار، والمتوقع البدء فى تفعيلها فى شهر يناير 2020.



بلغ حجم الانفاق من جانب وزارة الاسكان على منطقة الابراج نحو 7 مليارات جنيه تمثل الدفعة المقدمة لتمويل المشروع لحين بدء تفعيل القرض الصينى، تبعا لتصريحات مسئول حكومى، مشيرا إلى أن معدل تنفيذ المشروع بلغ 27% فى اعمال الخراسانات.



وتغطى الشريحة الأولى من القرض الصينى، تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية)، تطل على الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار (51 طابقا)، بمساحة بنائية تبلغ 600 ألف م2، ووقعت وزارة الاسكان فى يوليو الماضى اتفاقا مع تحالف بنوك صينية للحصول على الشريحة الثانية من القرض الصينى والمقدر لها 1.2 مليار دولار.