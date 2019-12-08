«السكك الحديدية» تمنح 5 قطع أراض لـ«الاستثمار القومي» مقابل 30 مليار جنيه

تنازلت هيئة السكك الحديدية عن 5 قطع أرض مملوكة لها لصالح بنك الأستثمار القومى مقابل إسقاط ديون بحوالى 30.4 مليار جنيه على الهيئة، تبعا لتصريحات المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة.



قال رسلان لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن لجنة حكومية تعكف على دراسة قيمة الاراضى بشأن تنفيذ عمليات التسوية مع بنك الاستثمار القومى.



وأضاف أن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الجارى بقيمة 3 مليارات جنيه سيتم تدبيرها من وزارة المالية لتمويل مشروعات التطوير فى الهيئة.



وأكد أن الهيئة تعاقدت مع مكتب استشارى عالمى بشأن دراسة مشروع كهربة إشارات طنطا ــ المنصورة ــ دمياط بقيمة 220 مليون دولار.



وتوقع طرح مناقصة عالمية خلال العام المقبل بشأن تنفيذ مشروع كهربة الإشارات.



كما تعكف الهيئة على دراسة مشروع كهربة الإشارات نجع حمادى ــ الأقصر بتكلفة مبدئية 115 مليون دولار.



وكذلك تعاقدت الهيئة مع مكتب استشارى عالمى بشأن دراسة طرح مناقصة عالمية لتوريد 100 جرار جديد بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 290 مليون يورو.



وذكر أن الهيئة تعاقدت على تأهيل 200 عربة تابعة لأسطول الهيئة.



كما تعاقدت الهيئة على توريد 140 عربة بضائع جديدة بهدف زيادة أسطول نقل البضائع التابع للهيئة.