الآلاف يشاركون في مسيرة يوم حقوق الإنسان في هونج كونج

شارك الآلاف من المتظاهرين في مسيرة يوم حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في هونج كونج، في أول مظاهرة مناهضة للحكومة تسمح للشرطة بتنظيمها خلال أشهر.

واحتشد المتظاهرون الذين يرتدون اللون الأسود لتسليط الضوء على مطالبهم التي لم يتم الوفاء بها منذ أن بدأت المظاهرات في المدينة منذ عدة أشهر.

وتتزامن المسيرة مع ذكرى مرور 6 أشهر على خروج أكثر من مليون مواطن للشوارع للاحتجاج على مشروع قانون، تم سحبه رسميا لاحقا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي الصيني.

وتعد هذه أول مسيرة منذ فوز المعسكر المؤيد للديمقراطية باكتساح في انتخابات مجالس المقاطعات التي أجريت في نهاية الشهر الماضي.

وكانت شرطة هونج كونج قد ألقت القبض على 11 شخصا؛ لحيازتهم سلاح بدون ترخيص، وذلك قبل ساعات من بدء المسيرة.

وقالت الشرطة على موقعها على الفيسبوك، إنها " تلقت معلومات تشير إلى أن شخصا ما كان قد شارك في تجمع غير قانوني من قبل يعتزم شن هجوم على الشرطة باستخدام أسلحة اليوم".

وجرى مصادرة مسدس من طراز جلوك وأكثر من 100 رصاصة خلال العملية الشرطية.

وقال نج لوك تشون المسؤول بشرطة هونج كونج في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة، إنه على الرغم من أن الشرطة وافقت على تنظيم المسيرة، إلا أنه سيتم وقفها في حال اندلعت أي أعمال عنف.

وكانت الشرطة قد حظرت عدة مظاهرات نظمتها الجبهة خلال البضعة أشهر الماضية، ولكن مسيرة اليوم تعد الأولى التي توافق عليها السلطات منذ 18 أغسطس الماضي.