«التجاري الدولي» يطلق حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة لتعزيز تجربة العميل

أطلق البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة لتعزيز تجربة العميل.



وتشمل حزمة المنتجات الجديدة خدمة المساعد الآلى Chat Bot Zaki وتكنولوجيا رمز الاستجابة السريع QR Code، وماكينات الصراف الآلى الجديدة Cash & GO، ومنصة CIB Business Online.



ويستخدم Chat Bot Zaki الجديد تقنية رائدة تسمح لعملاء CIB بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك، كما يعتبر أحدث المنتجات، التى تم تطويرها استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية البسيطة التى تمكنهم من التعامل المصرفى بكفاءة أكبر.



فيما تعد تقنية رمز الاستجابة السريعة «QR Code» من تقنيات الدفع الرقمية الحديثة التى بدأت بالانتشار فى الأسواق العالمية مؤخرا، والتى تمكن الأفراد من تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بمشترياتهم من خلال الأجهزة الذكية وعبر التطبيقات الداعمة لخاصية مسح رمز الاستجابة السريعة.



وتوفر خدمات Cash & GO ATM؛ تدفقا بسيطا للمعاملات مع تجربة شخصية للعملاء وحد أعلى للمعاملات بقيمة 12 ألف جنيه مصرى.



وتعد CIB Business Online منصة قابلة للتطوير لتقديم أفضل التقنيات فى القنوات على الإنترنت، بالإضافة إلى تقديم سلسلة جديدة تهدف إلى زيادة رأس المال العامل من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).



وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات: إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تسعى إلى إضافة قيمة مضافة إلى تجربة عملائنا لتلبية جميع متطلباتهم المصرفية بطريقة سهلة وسريعة.



وتابع باستخدام Chat Bot Zaki، يأمل CIB فى مواصلة إضافة القيمة إلى تجارب العملاء من خلال منحهم نصيحة شخصية لجميع احتياجاتهم المصرفية، بغض النظر عن موقعهم الفعلى، كل ذلك أثناء الاستماع إلى احتياجات العملاء الذين يدعون بشكل متزايد إلى حلول رقمية بسيطة تسمح لهم بالتعامل المصرفى بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأينما كانوا.



ويستخدم Zaki أحدث التقنيات لإعطاء العملاء إجابات فورية لجميع أسئلتهم المتعلقة بـ CIB باللغتين الإنجليزية والعربية، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى، ولزيادة فعالية وسهولة استخدام ذكى، جعل CIB الخدمة متاحة من خلال كل من موقع البنك وأيضا صفحته على الـ Facebook.



وفيما يتعلق بماكينات الصراف الآلى Cash & Go الجديدة من CIB، فأكد أنها توفر العديد من المزايا من بينها زيادة الحد الأقصى للعملية الواحده 12 ألف جنيه مصرى لكل عملية بدلا من 7 آلاف جنيه، كما أنها توفر تدفقا بسيطا وعددا أقل من النقرات لتقليل مدة الانتظار.



وأكد أن اعتماد الذكاء الاصطناعى أصبح شائعًا بشكل متزايد فى قطاع الخدمات المالية فى القطاع المصرفى العالمى، حيث تسعى البنوك إلى الترويج لحلول تلبى احتياجات قاعدة عملاء أكثر تعليما رقميًا.



واستطرد يمكن للذكاء الاصطناعى أن يعمل على خلق حوار، من أجل تحديد احتياجات العملاء بناءً على ملفاتهم الشخصية وتفضيلاتهم.



وأوضح أن حزمة المنتجات الرقمية الجديدة تتماشى مباشرة مع استراتيجية البنك فى قيادة عملية التحول المصرفى الرقمى والتزاماته كموقع مؤسس لمبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بشأن الأعمال المصرفية المسئولة.