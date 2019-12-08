 فايلر يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل مران اليوم - بوابة الشروق
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فايلر يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

محمود باهي
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:39 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:39 م

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، السبت، عقب الفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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