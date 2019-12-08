تواصل الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاسبة الفاسدين

متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في مظاهرة ضد الحكومة في لبنان يوم الأربعاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، أمس السبت، لليوم الـ 52 على التوالي، للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام.

وتجمع عدد من المتظاهرين من أبناء بيروت في منطقة قريطم في رأس بيروت، مساء اليوم رافعين الأعلام اللبنانية، ومرددين هتافات للمطالبة بتشكيل "حكومة تكنوقراط من المستقلين البعيدين عن السياسة".

ونظم متظاهرون في الهرمل شرق لبنان، تجمعًا أمام السرايا الحكومي، شارك فيه وفود من البقاع الشمالي، ورفعت خلاله الأعلام الوطنية.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر مجلس الإنماء والإعمار في وسط بيروت، مساء اليوم تحت شعار "لا إنماء ولا إعمار"، رافعين لافتات تدعو إلى "محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام في مشاريع وهمية"، وخصوصا مشاريع البنى التحتية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي، في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وحددت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة.