المصري يكستح رينجيرز النيجيري برباعية ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

نجح فريق المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، في اعتلاء صدارة المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما حقق الفريق البورسعيدي فوزًا سهلًا مساء اليوم الأحد على فريق رينجرز النيجيرى بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وأفتتح النيجيرى أوستن أموتو، لاعب المصري، الأهداف للفريق البورسعيدي في الدقيقة الخامسة من صناعة الليبى مفتاح طقطق، الذى توغل داخل منطقة الجزاء وقام بعمل عرضية لاموتو الذى أطلق قذيفة داخل المرمى معلنا عن الهدف الأول لأبناء بورسعيد.

وفى الدقيقة 28 نجح أحمد ياسر فى إحراز الهدف الثانى من عرضية من الجبهة اليمنى تسقط خلف حارس رينجرز معلنة عن الهدف الثانى لأبناء إيهاب جلال.

وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثالث للمصري فى الدقيقة 48، قبل أن يضيف حسن على الهدف الرابع في الدقيقة 83.

وفي لحظة سرحان من جانب دفاعات فريق المصري، نجح الفريق الضيف في تسجيل الهدف الأول بأقدام إيزي كوي بالدقيقة 86 ، قبل أن يضاعف النتيجة اللاعب شجيرة إزاي في الدقيقة 91 من كرة ثابتة.

بتلك النتيجة تصدر المصرى مجموعته بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل رينجرز النيجيرى مؤخرة المجموعة بدون نقاط.