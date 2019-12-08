السجيني: المواطنون يتعرضون للابتزاز في مكاتب الشهر العقاري

شن عدد من نواب البرلمان، هجوما حادُا على آلية العمل بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وانتقدوا في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، ضيق الأماكن وبطء الإجراءات.

من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، في الجلسة نفسها: «لما يبقا مواطن عاوز يعمل توكيل، يصحى الصبح الساعة 5 عشان ياخد رقم ويومين تلاتة عشان ييجي دوره، ويتم ابتزازه على بوابات الشهر العقاري، حتى تصلة تكلفة التوكيل غير الرسمية إلى 500 جنيه وألف جنيه».

وأضاف السجيني مخاطبا عبد العال: «عدم تسجيل العقارات بأنواعها، قضية حديثة وقديمة، مجالس قبل كدة كانت بتتكلم فيها.. ليه مبناخدش قرارات يا ريس.. لماذا البطء في اتخاذ القرار؟ أقسم بالله يتم ابتزاز المواطنين بكل أنواع الابتزاز. منظومة مختلة من الألف إلى الياء. استمرار الحكومة في تداول العقارات بالتسجيل والتوثيق بهذا الشكل. هنبقى آثمين. آن الأوان لتبسيط الإجراءات وميكنتها، بناء على رؤية كاملة للتحديث. وبعض القضايا يجب أن تضعها (الحكومة) على رأس أولوياتها».