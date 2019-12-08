«تاليريس أليجريا» الإسبانية تنافس على تطوير «مترو الأنفاق»

تستهدف شركة «تاليريس أليجريا» الإسبانية حجم أعمال 50 مليون يورو خلال العام الجارى ــ بحسب سيرجوى تمار مدير التصدير الدولى فى الشركة.



قال تمار على هامش «معرض كايرو إس تى»: إن الشركة تنافس على أحد مشروعات مترو الأنفاق التى تم طرحها وتتضمن بعض التجديات على الخطوط.



وقدمت الشركة العروض الفنية والمالية للمنافسة على المناقصة التى تم طرحها من جانب هيئة الأنفاق.



كما تستهدف الشركة المنافسة على مشروعات تجديد التحويلات على خطوط السكك الحديدية فى ظل خطط هيئة السكك الحديدية بشأن تنفيذ تطوير عدد من الخطوط.



وأكد المهندس أسامة حجاب المدير التنفيذى لشركة MTI أن الشركة تعمل وكيلا حصريا للشركة الإسبانية، وتستهدف المنافسة على جميع مشروعات التجديدات التى يتم طرحها عبر هيئة السكك الحديدية.



وتعمل الشركة الإسبانية فى ذلك المجال منذ 100 سنة حيث تمكنت من تنفيذ مشروعات على مستوى العالم.



وتعول الشركة الإسبانية على التوغل بداخل السوق المحلية خلال السنوات المقبلة بهدف الفوز بالعديد من المشروعات.