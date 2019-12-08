ترشيح المشرعة سانا مارين رئيسة للوزراء في فنلندا

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وافق الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في فنلندا اليوم الأحد، على ترشيح سانا مارين لتولي منصب رئيسة وزراء فنلندا .

وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، أن مجلس الحزب الحاكم صوت - بموافقة 32 عضوا مقابل اعتراض 29 آخرين - على ترشيح المشرعة مارين – 34 عاما – لتصبح بذلك أصغر رئيسة وزراء وثالث سيدة تتولى قيادة الحكومة الفنلندية.

وتشغل مارين منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم منذ عام 2015 وكانت تشغل حتى آخر لحظة منصب وزيرة النقل والاتصالات.

وكان رئيس وزراء فنلندا السابق آنتى ريينه قد استقال من منصبه يوم الثلاثاء الماضي إثر سحب شريكه الرئيسي في الائتلاف – حزب الوسط – تأييده على خليفة اتهامات بفقدان الثقة .