وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفي النساء بالبياضية بالأقصر

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على سرعة الإنتهاء من أعمال التجهيزات الجارية بمستشفي النساء والولادة التخصصي بالبياضية، وفقا للمواعيد المحددة.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، ووفدا من قيادات الوزارة ضم الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، لأعمال التجهيزات الجارية بمستشفي النساء والولادة التخصصي بالبياضية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بأن تصبح المستشفي تخصصي للنساء والولادة، على أن يتم تخصيص المبنى القديم للمستشفى ليصبح مركزا لطب الأسرة، وقسم للغسيل الكلوي، على أن يتم تطويره وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأضاف أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير كافة تجهيزات المستشفي الطبية والغير طبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامنا مع الإنتهاء من أعمال التجهيزات والانشاءات، مشيرة إلى أن المستشفي ستقدم خدمات طبية ذات جودة عالية فى تخصصات النساء والولادة.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، مركز الضبعة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، وتابعت سير العمل بالمركز، وتفقدت أقسام المركز المختلفة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.