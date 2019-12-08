لانوس ينضم إلى أهل القمة في الدوري الأرجنتيني

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تقدم فريق لانوس إلى قمة جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه راسينج كلوب 1 /صفر فجر الأحد في المرحلة السادسة عشر.

وفي مباريات أخرى فاز أرسنال ساراندي على مضيفه هوراكان 2 /صفر وتعادل اتلتيكو توكومان مع نيولز اولد بويز 2 /2 وكوردوبا مع يونيون سانتا في سلبيا.

ورفع لانوس رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف فقط عن بوكا جونيورز المتصدر وارجنتينوس جونيورز.

ولكن لانوس قد يبتعد عن الصدارة مجددا نظرا لخوض بوكا جونيورز مباراته في ذات المرحلة مساء الاثنين أمام مضيفه روزاريو سنترال كما يلتقي ارجنتينوس جونيورز مساء الثلاثاء مع ضيفه إستوديانتس لابلاتا.

وجاء هدف الفوز للانوس بنيران صديقة وسجله إيوجينيو مينا لاعب راسينج كلوب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.