ولي العهد السعودي يحضر جانبا من نزال الدرعية بين آندي روي وأنطوني جوشوا

حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جانبًا من نزال الدرعية التاريخي مساء يوم السبت في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت، متابعة ولي العهد للحدث الأهم على مستوى العالم.

يشار إلى أن ميدان الدرعية احتضن، الليلة، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تم تشييد ميدان الدرعية خصيصًا لهذه المناسبة في فترة زمنية قصيرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.