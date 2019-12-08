الجيش الليبي يعلن وقوع أحد طياريه في قبضة قوات حكومة الوفاق

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أعلنت القيادة العامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميج 23، مساء السبت، وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية.

وأضاف بيان القيادة التابعة لقوات حفتر، والذي وزع علي الصحفيين "أنه وبعد وقت وجيز من فقدان الاتصال، يظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة"إرهابيين" من مدينة الزاوية"

وأوضحت القيادة أن سبب سقوط الطائرة عطل فني، دفع الطيار إلى الخروج من الطائرة وهبوطه بالمظلة في أرض العدو، مما أدى إلى أسر الطيار ومعاملته معاملة سيئة وهذا يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب.

وحملت القيادة المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل ميليشيات حكومة الوفا.

وحمل بيان القيادة العامة حكماء وعقلاء ومشايخ مدينة الزاوية مسؤولية أي أذى يصيب الطيار.