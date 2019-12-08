طرح تشغيل ميناء قنا على القطاع الخاص باستثمارات 400 مليون جنيه

وافق مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضى، على طرح مشروع تشغيل الميناء النهرى بمدينة قنا على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع باستثمارات 400 مليون جنيه ــ بحسب مصدر مسئول فى وزارة النقل.



ويقع الميناء على مساحة 15 فدانا بمحافظة قنا.



قال المصدر إن وزارة النقل تستهدف طرح 3 موانئ نهرية للقطاع الخاص خلال العام المقبل أبرزها فى سوهاج.



وأضاف أن مشروعات الموانئ جاهزة للطرح بعد انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بتلك الموانئ.



وذكر أنه تم الاتفاق على حل مشكله تعدد الجهات التى يلجأ اليها المستثمرون بشأن الحصول على تراخيص الاستثمار فى مشروعات النقل النهرى من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد فى الحصول على التراخيص.



ويذكر أن وزارة النقل طرحت 5 موانئ نهرية للمستثمرين لم يتقدم أحد للمنافسة عليها بسبب صعوبة إجراءات الحصول على التراخيص.



وتستهدف وزارة النقل زيادة حصة النقل النهرى من عمليات نقل البضائع خلال السنوات المقبلة بشأن تقليل الضغط على شبكة الطرق.



وتعمل شركتان فقط على نقل البضائع عبر النقل النهرى.