كوريا الشمالية ترفض أي مباحثات مع الولايات المتحدة حول التخلي عن الأسلحة النووية

رفض ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج، أية مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن التخلي عن الأسلحة النووية، وأطلق كذلك تصريحات لفظية شاملة ضد العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان صادر عن كوريا الشمالية نشر أمس السبت في نيويورك أن "المباحثات المطولة" مع الولايات المتحدة ليست ضرورية حاليًا كما أن قضية نزع السلاح النووي لن تكون على الطاولة.

وأضاف البيان أن الأمريكيين يستغلون المباحثات مع كوريا الشمالية لخدمة أغراضهم في السياسة الداخلية فحسب.

ويوضح مصطلح نزع السلاح النووي في المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.