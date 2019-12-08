 كوريا الشمالية ترفض أي مباحثات مع الولايات المتحدة حول التخلي عن الأسلحة النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية ترفض أي مباحثات مع الولايات المتحدة حول التخلي عن الأسلحة النووية

علم ﻿كوريا الشمالية والولايات المتحدة
علم ﻿كوريا الشمالية والولايات المتحدة
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:35 ص | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:35 ص

رفض ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج، أية مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن التخلي عن الأسلحة النووية، وأطلق كذلك تصريحات لفظية شاملة ضد العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان صادر عن كوريا الشمالية نشر أمس السبت في نيويورك أن "المباحثات المطولة" مع الولايات المتحدة ليست ضرورية حاليًا كما أن قضية نزع السلاح النووي لن تكون على الطاولة.

وأضاف البيان أن الأمريكيين يستغلون المباحثات مع كوريا الشمالية لخدمة أغراضهم في السياسة الداخلية فحسب.

ويوضح مصطلح نزع السلاح النووي في المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.


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