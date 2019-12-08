بابا الفاتيكان يدعم قمة الغد حول أوكرانيا بـ«صلوات مكثفة»

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد عن دعمه للمحادثات رفيعة المستوى المقررة غدا بشأن الصراع في شرق أوكرانيا، وذلك بأداء "صلوات مكثفة".

ومن المقرر أن يجتمع قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في العاصمة الفرنسية باريس غدا الاثنين، في قمة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي تهدف إلى إعادة إطلاق عملية السلام في شرق أوكرانيا.

وقال البابا فرنسيس للجموع التي احتشدت بساحة القديس بطرس أثناء صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد: "ادعم الاجتماع بالصلوات، الصلوات المكثقة - نحتاج إلى السلام هناك".

وأضاف البابا: "أدعوكم إلى أن تحذو الحذو نفسه، حتى تسهم مبادرة الحوار السياسي هذه في تحقيق ثمار السلام بما يحقق العدالة لتلك الأرض وشعبها".

واحتل انفصاليون مؤيدون لروسيا أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا في عام 2014 بعد أن أطاحت كييف برئيس أوكرانيا الموالي لروسيا في محاولة للتقرب من الغرب.

ولم يتوقف القتال منذ ذلك الحين، رغم اتفاق مينسك في فبراير 2015 لوقف إطلاق النار. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، لقي نحو 13 ألف شخص حتفهم في الصراع.