مؤتمر بتجارة عين شمس يوصي بتبنى إستراتيجية واضحة للتحول الرقمي وإعداد خريطة زمنية لتطبيقه

أوصى مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بكلية التجارة جامعة عين شمس، والذي نظمته وحدة البحوث والأزمات بكلية التجارة بجامعة عين شمس، بتبنى إستراتيجيات واضحة نحو التحول الرقمى وإعداد خريطة زمنية لمراحل تطبيق التحول الرقمى بالدولة لضمان التنفيذ مع يتماشى رؤيه مصر ٢٠٣٠.

وأعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، أن التوصيات تضمنت ضرورة تطوير الأطر التشريعية التى تعمل على تدعيم التحول الرقمى والعمل على تميز مصر على خريطه صناعه مراكز البيانات الضخمة big data ليكون مركزا إقليميا لمراكز البيانات وبنوك المعلومات مع ضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عند تصميمم قواعد البيانات وبناء النظام الرقمى والتوجه نحو المواطن عند تصميم الالكترونيه وتحقيق الملائمة والسرعة والشمول فى تقديم الخدمات الرقمية وتشجيع الاستثمار فى التقنيات الحديثه لتطوير الخدمات المالية.

وأضاف أنه يجب وضع معايير ومؤشرات ضمان مدى فاعلية التحول الرقمى، إلى جانب ضرورة توفير الموارد البشرية فى كافة القطاعات من أجل التعامل مع التحويل الرقمى وضخ الاستثمار المالية فى هذا المجال للارتقاء الخدمات والمنتجات المقدمه وتطوير نماذج الأعمال لتواكب التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الحديثة الرابعة وتبنى أفضل الاستثمارات فى مجال التحول الرقمى، والتشديد على تطبيق مشروع المنظومة الالكترونية فى جميع القطاعات الصناعية والخدمية.



وأشار إلى وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بالمؤسسات الجامعية والتعلمية بما يساهم فى إحداث تنمية مجتمعية مستدامة وشاملة بما تحقق التحول الرقمى المنشور لمواكبة التغيرات العالمية والمستجدات المعاصرة، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى المشروع القومي للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمى.