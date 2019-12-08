بيلاروسيا تبحث الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل محمد برايا نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالى،" سيرجى تيرتنتييف" سفير بيلاروسيا لدى القاهرة، والوفد المرافق له ؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

يأتي ذلك في الوقت التي تعمل فيه الهيئة على قدم وساق، على تجهيز المنطقة الاقتصادية، وترفيقها بالخدمات والمرافق في ظل تواجد عدد من كبار المطورين الصناعيين مثل شركة شرق بورسعيد للتنمية، والتي تعمل على تطوير مساحة 16 مليون م2 والمنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5 ملايين م2 .

وأبدى "برايا"، خلال لقائه السفير البيلاروسي سعادته، باهتمام الحكومة البيلاروسية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية، ما يشير لارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك سياسة الانفتاح التي تنتهجها المنطقة على كل العالم، وإلى موقعها الاستراتيجي وإلى حوافزها الضريبية والجمركية.

وقدم برايا شرحاً تفصيلياً خلال الاجتماع عن مشروعات التنمية والتطوير في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وأهم الشركات التي اجتذبتها المنطقة، والشركات التي تعاقدت مع المنطقة في تشغيل الأرصفة.

كما استعرض برايا عوامل نجاح الدولة في ربط المنطقة بسيناء والوادي والدلتا من خلال أنفاق بورسعيد الجديدة " 3 يوليو"، وشبكة طرق عملاقة ستسهل من عمليات نقل البضائع من وإلى المنطقة.

وأشار إلى الأسعار التنافسية لبعض الخدمات والمرافق والعمالة المصرية ووجود بعض بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات لتدريب وتأهيل العمالة بداخل المنطقة الاقتصادية.

وعقب الاجتماع قام السفير البيلاروسي والوفد المرافق بزيارة المنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة، وشركة شرق بورسعيد للتنمية ep وتفقد بعض نماذج المصانع التي أنشأتها الشركة والخاصة بإحدى الشركات التي جذبتها شركة ep للعمل في المنطقة، كما زار الوفد البيلاروسي شركة قناة السويس للحاويات إحدى المشغلين لأرصفة ميناء شرق بورسعيد .

وأكد السفير البيلاروسي حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتطلع لتواجد شركات بيلاروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمميزاتها الحيوية ما يعزز فرص الشراكة علاوة على اهتمام بعض الدول العملاقة وتواجد شركاتها فيها، مما يجعلها تصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، كان قد التقى بالسفير البيلاروسي والوفد المرافق صباح اليوم قبيل زيارة السفير للمنطقة الصناعية والأرصفة بشرق بورسعيد لبحث فرص الاستثمار وسبل التعاون بين الجانبين وجذب شركات بيلاروسية للعمل داخل المنطقة.