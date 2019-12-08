ليتشي يتعادل مع جنوه في الدوري الإيطالي

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قلب فريق ليتشي تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه جنوه إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم جنوه بهدفين نظيفين سجلهما جوران بانديف في الدقيقة 31 ودومينيكو كريشيتو في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ثم سجل فريق ليتشي هدفين عن طريق فيليبو فالكو وأندريا تابانيلي في الدقيقتين 60 و70.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من جنوه هما كيفين أجوديلو في الدقيقة 69 وجوران بانديف في الدقيقة 77.

ورفع ليتشي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع جنوه رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر.