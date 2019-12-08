مقتل 11 شخصا في هجوم لمسلحي حركة الشباب بكينيا

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 6 آخرين إثر هجوم مسلحي حركة الشباب على حافلة في شمال شرق كينيا، أمس الأول الجمعة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة صنداي نيشن، نقلا عن مسؤول بمقاطعة "واجير" التي وقع بها الهجوم اليوم الأحد.

وكان المسلحون قد هاجموا حافلة تقل 56 راكبا .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مكتب الرئيس أوهورو كينياتا قال إن رجال شرطة كانوا ضمن من "جرى قتلهم بوحشية".

وكانت الحكومة الكينية قد ذكرت، أمس السبت، أن هجوما على حافلة أسفر عن مقتل 8 أشخاص في شمال كينيا.

وقالت الرئاسة الكينية، في بيان، إن قوات الأمن شنت عملية لملاحقة المسلحين، الذين نصبوا كمينا لحافلة كانت متجهة إلى بلدة مانديرا في منطقة "واجير" أمس الأول الجمعة.

وكانت مقاطعة واجير، الواقعة شمال كينيا الذي يتاخم إثيوبيا، قد تعرضت لهجمات إرهابية من قبل مسلحين لهم صلة بحركة "الشباب" التي تتخذ من الصومال مقرا لها، والتي لديها صلات بتنظيم القاعدة.

وكثيرا ما تشن حركة "الشباب" هجمات بشكل منتظم على كينيا المجاورة وفي عام 2013، قتلت 67 شخصا في مركز تسوق "ويستجيت" في نيروبي.